Xiaomi запускает официальную онлайн-платформу продаж в Казахстане

Xiaomi, компания в сфере потребительской электроники и умного производства, официально объявила об открытии своей онлайн-платформы продаж www.mi.com/kz-ru/store– платформы прямых продаж для потребителей, управляемой Xiaomi.Официальное открытие состоится 15 января. Новые пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте с 9 января получат купоны, которые смогут использовать при оформлении заказа на официальном сайте. Магазин предлагает удобную и современную онлайн-платформу, где пользователи могут ознакомиться с новейшими продуктами Xiaomi, изучить их особенности и приобрести самые последние технолог

Xiaomi, компания в сфере потребительской электроники и умного производства, официально объявила об открытии своей онлайн-платформы продаж www.mi.com/kz-ru/store

– платформы прямых продаж для потребителей, управляемой Xiaomi.

Официальное открытие состоится 15 января. Новые пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте с 9 января получат купоны, которые смогут использовать при оформлении заказа на официальном сайте.

Магазин предлагает удобную и современную онлайн-платформу, где пользователи могут ознакомиться с новейшими продуктами Xiaomi, изучить их особенности и приобрести самые последние технологии. Покупка непосредственно через www.mi.com/kz-ru/store, официальный магазин Xiaomi, даёт ряд преимуществ, среди которых — гарантированное качество и подлинность товара. Кроме того, предусмотрены возврат и обмен на условиях, описанных в политике магазина, что делает процесс покупки ещё более комфортным. Сайт также предоставляет местную гарантию и послепродажное обслуживание, обеспечивая надёжную поддержку для покупателей.

«Запуск mi.com в Казахстане — это важный шаг для Xiaomi Казахстан. Мы рады приблизить наши передовые продукты к покупателям в этом регионе и обеспечить им максимально комфортные условия для покупок», - отметил генеральный директор Xiaomi Казахстан г-н Чжан Хао.

«Этот магазин — доказательство стремления Xiaomi к инновациям и удовлетворённости клиентов. Мы с нетерпением ждём возможности взаимодействовать с покупателями и предлагать им лучшие решения в сфере товаров и услуг», - добавил глава Xiaomi в СНГ г-н Ма Чуньгуан.

В дополнение к запуску новой онлайн-платформы, Xiaomi недавно усилила свою сервисную сеть, чтобы поддерживать продажи в интернете. Сервисный центр предлагает широкий спектр услуг, включая ремонт, замену и возврат. В нём работают сертифицированные специалисты с обширным опытом, которые используют современное оборудование, обеспечивая максимально эффективное обслуживание.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.mi.com/kz-ru/store или позвоните в службу поддержки по номеру: 8 (800) 100-30-00.