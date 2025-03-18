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Социум

Ярмарка сельхозпродукции пройдет в Уральске

Уральцы смогут посетить её в день празднования Наурыза.
Жулдызхан Хасангалиева
Ярмарка сельхозпродукции пройдет в Уральске

По информации отдела предпринимательства Уральска, в эту субботу с 9:00 до 13:00 пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Она состоится 22 марта по улице Ихсанова.  

Отдел предпринимательства приглашает всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города поучаствовать в ежегодной ярмарке. 

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Напомним, что с 18 марта в городе будет перекрыта улица Казыбек би от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би. Здесь будут готовиться к праздничным мероприятиям, которые запланированы на площади Первого президента на Наурыз. С 21 марта улица Казыбек би будет закрыта от проспекта Абулхаир хана до улицы Тәуелсіздік. Кроме того, 22 марта во время праздничного концерта власти установят турникеты для безопасности детей и горожан, посещающих мероприятие. По улице Казыбек би будет проходить театрализованный караван.

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