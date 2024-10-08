За два месяца отремонтировали участок улицы в Атырау

На улице Темирханова завершили средний ремонт дороги в Атырау. Её открыли для движения.

Как рассказал главный специалист городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куанышбек Кабдыгали, улицу Марата Темирханова сдали в эксплуатацию после среднего ремонта. Теперь по улице открыто движение транспорта. Ремонт длился два месяца.

Вдоль 680 метров дороги построили и расширили водосточные латки, пешеходные дорожки и дополнительные автостоянки.

— В процессе работы мы постарались максимально расширить улицу. Вдоль дороги возвели пешеходную дорожку и установили водостоки, в которые будет собираться дождевая вода. Кроме того, увеличилось количество парковок вдоль улицы, — рассказал главный специалист городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куанышбек Кабдыгали.

Отметим, что с начала года в городе Атырау было отремонтировано около десяти улиц областного центра.