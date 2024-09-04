Подозреваемого в поджоге сена задержали в ЗКО

Первого сентября в Шынгырлауском районе вспыхнул пожар сразу в нескольких дворах. Горели рулоны с сеном. Сельчане сразу же заподозрили неладное. Среди жителей распространился слух о том, что некий мужчина на велосипеде специально поджог заготовки для скота.

Такого же мнения и огнеборцы. Предварительной причиной пожара они назвали поджог.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, стражи порядка задержали 26-летнего местного жителя. Его подозревают в поджоге сена. Однако ущерб он нанес только одному жителю района, хотя изначально огнеборцы дали информацию о четырех подворьях.

— В огне сгорело 60 рулонов сена. Ущерб составил 800 тысяч тенге, — сообщили в полиции.

Кстати, подозреваемого удалось установить и задержать с помощью камер видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.