Заключённые и бомжи получат дома в Казахстане

В поселках, районах и сельских округах, где проживает свыше 50 тысяч, такие центры должны вмещать от 25 постояльцев.

Как передает КТК, центры, рассчитанные как минимум на 50 постояльцев, появятся в городах с населением более 100 тысяч человек.

В поселках, районах и сельских округах, где проживает свыше 50 тысяч, такие центры должны вмещать от 25 постояльцев.

Организации временного пребывания будут принимать бомжей, тех, кто освободился из колоний, находящихся на пробации, а также жертв торговли людьми и бытового насилия.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стало больше переселенцев из Китая, Монголии и Турции.

БҚО-да «Қаладан ауылға» жобасы аясында 104 отбасы ауылға көшті



