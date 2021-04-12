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Социум

Замакима Атырауской области накажут за повышение цен на продукты питания

Члены правительства попросили объявить строгие выговоры заместителям акимов двух регионов за высокие цены на продукты, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что с начала года цены на социально значимые продукты питания выросли на 3,2 процента. При этом за аналогичный период прошлого года цены выросли на 4,8 процента, из которых 4,1 процентного пункта пришло вследствие карантинного ажиотажа. В результате принятых мероприятий, как заявил министр, удалось цены стабилизировать. – За последние три недели цены выросли на 0,2
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Замакима Атырауской области накажут за повышение цен на продукты питания
Члены правительства попросили объявить строгие выговоры заместителям акимов двух регионов за высокие цены на продукты, передает  Tengrinews.kz.
Замакима Атырауской области накажут за повышение цен на продукты питания
Замакима Атырауской области накажут за повышение цен на продукты питания
Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что с начала года цены на социально значимые продукты питания выросли на 3,2 процента. При этом за аналогичный период прошлого года цены выросли на 4,8 процента, из которых 4,1 процентного пункта пришло вследствие карантинного ажиотажа. В результате принятых мероприятий, как заявил министр, удалось цены стабилизировать. – За последние три недели цены выросли на 0,2 процента, в прошлом году цены в этот же период выросли на 3,5 процента. (...) Вместе с тем в некоторых регионах отмечается высокий рост, по состоянию на 6 апреля больше всего цены выросли в Жамбылской области, 4,2 процента, в Атырауской области - 3,8 процента, наименьший рост - на 2,9 процента - в ВКО и Акмолинской области. По поручению Главы государства важным показателем исполнительных органов является недопущение роста цен. Высокий рост означает недостаточность принимаемых мер. В этой связи, Аскар Узакбаевич, предлагаю закрепить в протоколе: применить дисциплинарные меры к курирующим заместителям акимов, допустившим максимальный рост цен, - сказал Султанов на заседании правительства. Также он предложил Агентству по защите и развитию конкуренции держать на постоянном контроле недопущение ценового сговора доминирующих субъектов бизнеса, центральным и местным госорганам усилить контроль и предпринять соответствующие действия по недопущению роста цен на социально значимые товары, особенно экспортозависимую и экспорториентированную продукцию. Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов уточнил, заместителям акимов каких регионов нужно объявить строгие выговоры. – В Атырауской, Жамбылской областях мы увидели, что идет рост цен на социально значимые товары. Поэтому заместителям акимов этих областей надо объявить строгие выговоры. Это поручение акимам областей. Также мы наблюдаем увеличение дохода местных бюджетов. В этой связи местные исполнительные органы должны выявить проблемные вопросы и покрыть за счет местного бюджета. То, что ситуация стабилизировалась, не должно ни в коей мере как-то повлиять на работу. Ее нужно дальше активно проводить, - сказал Смаилов. Премьер-министр Аскар Мамин поддержал преложение по наказанию заместителей акимов Атырауской и Жамбылской областей за допущение необоснованного роста цен на социально значимые товары. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
замакима продукты

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