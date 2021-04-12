Замакима Атырауской области накажут за повышение цен на продукты питания

Члены правительства попросили объявить строгие выговоры заместителям акимов двух регионов за высокие цены на продукты, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что с начала года цены на социально значимые продукты питания выросли на 3,2 процента. При этом за аналогичный период прошлого года цены выросли на 4,8 процента, из которых 4,1 процентного пункта пришло вследствие карантинного ажиотажа. В результате принятых мероприятий, как заявил министр, удалось цены стабилизировать. – За последние три недели цены выросли на 0,2