Заместителя главы «Дирекции парков» Уральска арестовали за отказ от проверки на алкоголь

В специализированном административном суде Уральска рассмотрели административное дело в отношении заместителя руководителя ГККП «Дирекция парков культуры и отдыха».

В специализированном административном суде Уральска рассмотрели административное дело в отношении заместителя руководителя ГККП «Дирекция парков культуры и отдыха».

Как сообщили в пресс-службе областного суда, он, не имея водительских прав, 6 декабря 2024 года около 2:00 сел за руль машины во дворе дома. Выполнять законное требование полицейского пройти освидетельствование мужчина отказался. В суде он признал свою вину и пояснил, что «такая ситуация произошла впервые, он отказался от медицинского освидетельствования, так как испугался, понимая, что не имеет права управлять транспортным средством».

Суд, учитывая характер совершенного правонарушения, личность правонарушителя, его поведение до и после совершения правонарушения, а также конкретные обстоятельства дела, назначил правонарушителю 25 суток административного ареста.

Постановление суда вступило в законную силу.