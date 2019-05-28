В редакцию "МГ" обратились жители района птицефабрики, которые рассказали, что на протяжении долгих лет никак не могут добиться решения проблемы с запахом помета. Людям это доставляет массу неудобств, а многие опасаются за свое здоровья. Они рассказывают, что также запах чувствуется не только со стороны предприятия, но и с полигона для складирования птичьего помета, расположенного неподалеку. По словам местного жителя Ролана Утегалиева, он живет в этом районе более пяти лет. - Я купил в этом районе землю, потом построил свой дом. Со временем стал понимать, что очень часто пахнет пометом. Думал сначала, соседи скот держат, но потом выяснилось, что страшная вонь идет со стороны птицефабрики. Ведь можно же решить эту проблему, вывозить навоз не вблизи фабрики, а куда-нибудь дальше, чтобы не доставляло неудобств десяткам тысяч местных жителей. У меня совсем недавно родился ребенок. Мы хотим как нормальные люди вечером прогуляться. Вместо этого мы даже форточку не открываем, чтобы не навредить нашему малышу, - сказал Ролан Утегалиев. По словам жительниц Узилдик и Фатихи, неприятный запах в основном присутствует на трех улицах этого района. - Эти улицы расположены прямо напротив предприятия, как только начинает дуть ветер в нашу сторону, все, дышать становится нечем. Когда приезжаешь сюда, сразу мысли что что-то тут сдохло. Как такое может быть? Все таксисты жалуются на вонь и не особо хотят приезжать сюда. Это просто ужасно. Убрать фабрику просто не реально. Знаете, у нас даже вещи все пропахли едким запахом. Вы представляете, в каких условиях мы живем, - возмущаются женщины. В свою очередь директор Уральской птицефабрики Степан Сироткин отметил, что проблема вывоза помета и распространения запаха для них важна и существует на протяжении долгих лет. - Эта проблема есть на всех предприятиях биологического производства. Мы определяли инструменты и технологические возможности ее решения. Я заступил на эту должность с сентября прошлого года, однако проблема существует с основания предприятия уже около 15 лет. Для того чтобы исключить едкий запах помета, приняли решение применять препарат экобактор. Это комплекс бактерий, который способствует естественной ферментации для любых биологических отходов. Этот препарат сразу гасит запах. Впервые мы его начали использовать осенью прошлого года, получили активные результаты. Сразу создали инфраструктуру по внесению его в помет. Он действует как закваска, помет начинает очень быстро бродить, после чего приобретает свойства ценнейшего минерального удобрения. У нас большинство работников именно из этого района, они и говорят, что после использования экобактора присутствие запаха стало заметно меньше, - отметил Степан Сироткин. Также директор птицефабрики пояснил, что для исключения проблемы они провели встречу с акимом города Уральска и жителями данного района. - Аким пообещал предоставить землю вдали от предприятия для складирования птичьего помета, на значительном отдалении от данного садоводческого хозяйства. Сейчас работаем над освоением этой земли, - сообщил директор предприятия. - На встрече жители говорили, что мы вывозим отходы еще и в поля. Данная информация не соответствует действительности. Помет вывозится строго только на пометохранилище, на что у нас есть все разрешения. Каждый квартал на нем проводятся замеры сероводорода, аммиака. Экологи в этом плане нас очень четко контролируют. Мы вывозим помет, обработанный экобактором, после этого только мы реализуем его крестьянским хозяйствам. А они уже вносят его в поля для получения хорошего урожая. Степан Сироткин заявил, что данная проблема на стадии решения. - С предоставлением новый земли мы от этой проблемы избавимся. В настоящее время мы пошли на радикальные меры и увеличили расход экобактора. Теперь едкого запаха не будет точно, - заверил директор птицефабрики.

Lyz-ep07NyI

