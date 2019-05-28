Иллюстративное фото с сайта musik.pokelagu.com По сообщению пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в последнее время часто встречаются лица, которые под прикрытием религии предлагают медицинские услуги "по лечению и изгнанию беса". - Так называемые «лекари» читают молитву, поят различными травяными настойками и получают за это денежное вознаграждение от 3 до 10 тысячи тенге в зависимости от заболевания. К примеру, в конце мая актюбинец приверженец деструктивного религиозного течения, закрыв в помещении своего клиента, поил неизвестной жидкостью и избивая палкой пытался изгнать беса. Мужчина смог вырваться и обратиться в полицию. «Лекарь» решением административного суда привлечен к административной ответственности по ст. 424 КоАП РК «Незаконная медицинская или фармацевтическая деятельность», - рассказали в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.