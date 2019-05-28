ТОО «Ringo Milk» ведет строительство молочной фермы мощностью 7 тысяч тонн молока и 300 тонн молочной продукции в год. Сумма инвестиций порядка 4 миллиардов тенге. индивидуальный предприниматель Ибрагим Жексимбетов построил откормочную площадку. Теперь он планирует приобрести 500 голов маточного поголовья породы герефорд. Предприятие будет работать с мощностью 7 тысяч тонн молока и 8 тысяч тонн корма в год. Финансирование на 60% осуществляется агрокредитной корпорацией. Сбывать молочную продукцию ТОО планирует АО "Береке", мощность переработки которого составляет 150 тонн молока в день, а также ТОО "Жастык" и местные супермаркеты. Также Алтай Кульгинов посетил крестьянское хозяйство "Балакирев В.А.". Крестьянское хозяйство занимается овощеводством, в 2014 году построило овощехранилище вместимостью в три тысячи тонн по голландской технологии. Как отметил глава хозяйства, государственные программы способствуют модернизации технической базы и развитию сельского хозяйства. Глава крестьянского хозяйства Ибрагим Жексимбетов построил откормплощадку для КРС и теперь планирует начать строительство молочной фермы мощностью 7 тысяч тонн молока и 300 тонн молочной продукции в год. Глава к/х «Тулпар ЛТД», которое занимается выращиванием зерновых и масличных культур, рассказал о работе по внедрению технологии в аграрном секторе и привлечению молодых специалистов. Также аким Западно-Казахстанской области ознакомился с работой лошадиной фермы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.