Иллюстративное фото из архива "МГ" 27 мая состоялась очередная 25-я сессия областного маслихата, в которой приняли участие заместитель акима области Багдат Азбаев, акимы близлежащих районов, руководители управлений и департаментов. Как сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев, одним из основных направлений бюджета является социальный блок. – Основанием для уточнения параметров областного бюджета является выделение трансфертов из республиканского бюджета и корректировка поступлений из местного бюджета. Общая сумма к уточнению составила порядка 22,7 млрд тенге и направлена на такие приоритетные расходы, как повышение заработной платы работников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры, спорта, рабочих с I по VIII разряды, а также нижнего звена административных государственных служащих. На эти цели предусмотрены 6,8 млрд тенге. На приобретение и строительство жилья для малообеспеченных многодетных семей - 2,4 млрд тенге, на развитие и реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах предусмотрены 1,2 млрд тенге, - сообщил Кайсар Манкараев. Стоит отметить, что на выплату АСП и развитие рынка труда планируется направить 3,5 млрд тенге. На приобретение учебников и учебно-методического комплекса для школ области по программе обновленного содержания, а также на размещение государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования будет выделено 1,5 млрд тенге. – 214 млн тенге будут направлены на проведение мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства. На развитие системы водоснабжения в девяти сельских населенных пунктах Акжайыкского, Теректинского, Казталовского, Таскалинского, Шынгырлауского районов и района Байтерек планируется направить 1,6 млрд тенге. На продолжение строительства сетей газоснабжения девяти сельских населенных пунктов Казталовского района будет потрачено 458 млн тенге. На финансирование приоритетных проектов транспортной инфрастуктуры и реализацию бюджетных инвестиционных проектов в моногородах - 4,1 млрд тенге, - рассказал Кайсар Манкараев. С учетом внесенных изменений областной бюджет на 2019 год составил 173,3 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.