Один из самых бурных источников положительных эмоций – это путешествие. Многие из нас мечтают о покорении новых горизонтов, но не знают, где найти на это деньги. Алматинка Зарина Рахимгалиева трудится в крупной международной компании, она очень любит свою работу, но настоящей своей страстью считает путешествия! Минимум раз в год девушка пакует чемоданы и отправляется покорять еще не изведанные земли. Зарина уже успела побывать более чем в 10 странах, среди них: Италия, Франция, Швейцария, Княжество Монако, ОАЭ, Грузия, Вьетнам, ну и конечно, Турция. Как опытный путешественник Зарина поделилась с нами несколькими важными советами, которые помогут менее опытным туристам сделать отдых более комфортным и рассказала на чем можно сэкономить во время поездок. - Золотое правило экономии — чем раньше вы планируете поездку, тем она дешевле. Например, если вы захотите вылететь рейсом Астана-Тбилиси-Астана на этой неделе средняя стоимость билета составит от 120 000 тенге. А если вы купите билет заранее, например за 3-4 месяца, то стоимость будет ниже процентов на 40%. Также можно купить более дешевые билеты, если лететь не прямым рейсом, а с пересадкой, - отметила наша собеседница. Также по совету Зарины, отправляясь в путешествие, стоит заранее продумать где вы поселитесь. Например, аренда апартаментов почти всегда обходится дешевле, чем гостиницы, особенно, если вы едете в тур компанией или с детьми. А если вы имеете более авантюрных дух, то можно и вовсе поселиться бесплатно. Сервис «Каучсерфинг» помогает найти бесплатный ночлег в любой стране мира. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте couchsurfing.org, рассказать о себе и своих увлечениях и поделиться планами поездок. Еще одна подсказка – оформляйте визы самостоятельно. В интернете много информации о том, как правильно оформить документы для этого. Так зачем платить больше? Еще девушка посоветовала не брать с собой много вещей - только самое необходимое. Во-первых, это поможет сэкономить на багаже, особенное если Вы летите лоукостером. Во-вторых, с легкой ношей Вы сможете больше ходить пешком и меньше тратить на транспорт. Важный момент! Заядлые путешественники советуют хранить свои сбережения на банковской карте. Конечно, нужно оставить наличные на непредвиденные расходы, но остальное лучше держать на пластике – это гораздо безопаснее. - Лично я пользуюсь платежными картами Банка ВТБ (Казахстан). Это особенно выгодно, если путешествовать по странам СНГ, где в банкоматах группы ВТБ можно снимать деньги по домашнему тарифу, - рассказывает Зарина. – Кстати, кредиты на свои путешествия я тоже беру в этом банке. Очень хочется жить полной жизнью, поэтому займ часто выручает в таких случаях. Если к его оформлению подходить осознанно и твердо понимать какой взнос нужно будет делать ежемесячно, то можно позволить себе не откладывать в долгий ящик поездки и другие приятные впечатления. Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает выгодные условия по беззалоговому кредитованию, которое больше всего подходит для путешествий. «Кредит наличными» без первоначального взноса выдается на сумму до 5 000 000 тенге, сроком до 5 лет. Погасить такой займ можно досрочно в любой удобный для клиента момент без каких либо штрафов. Заявку на получение кредита можно подать не выходя их дома на сайте банка. Если Вы уже решились на поездку, еще один важный совет: перед путешествием, обязательно откройте медицинскую страховку, иначе лечение может обойтись в копеечку, запишите номера горячих служб и имейте всегда заряженный телефон! Приятного путешествия!