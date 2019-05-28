Иллюстративное фото из архива "МГ" В основном снос запланирован в старой части города, сообщила на брифинге руководитель областного управления архитектуры и градостроительства Гульбаршын Арыстанова. По ее информации, работы начались на 18 гектарах, где запланировано снести 268 домов. Правда, всего 171 собственник ветхого жилья согласились и заключили договора с получением компенсации, остальные пока не соглашаются, с ними ведутся переговоры. Как уточнила Арыстанова, согласно Генплану, ИЖС в областном центре – не в приоритете, коттеджи и дома разрешено возводить лишь на окраинах города. Вместе с тем, отметила спикер, 16 сельских округов, а также сёла Береке и Алмалы Махамбетского района будут административно присоединены к областному центру, а это значит, что площадь Атырау увеличится с 16 до 45 тысяч гектаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.