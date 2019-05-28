Для улучшения архитектурного облика города фасады нескольких домов покрасят разноцветными красками, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Уральск Тимерболат Шакиржанов, работа в этом направлении будет вестись планомерно. – В данный момент в целях приведения в порядок фасадов зданий и улучшения архитектурного облика города ведется покраска 12-этажных домов по проспекту Евразия. Дома по проспекту Нурсултана Назарбаева уже покрашены в яркие цвета. В планах начать аналогичную работу с новыми домами в районе Зачаганск. Тематика и сроки пока неизвестны. Все зависит от источника финансирования, - сообщил Тимерболат Шакиржанов. Напомним, ко Дню Победы дом №39 по проспекту Евразия украсили изображением казахских девушек батыров - Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и Хиуаз Доспановой.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА