На выставке будут представлены достижения, история и успехи университета, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 24 мая, в 11.00 в Западно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее в рамках программных статей первого президента РК Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», «Семь граней великой степи» и проекта «Музейстар - 2019» состоялось открытие выставки Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета «Образованная молодежь – будущее страны». По словам экскурсовода Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Асылгул Жаксыбай, этот год объявлен годом молодежи, и наш областной историко краеведческий музей объявил о проекте «Музейстар - 2019». Первыми участниками проекта стал Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова, вторым - Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана и третьим - Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет. - На выставке представлены достижения, история и успехи университета, также прикладное искусство, ручная работа из гобелена, фото знаменитых спортсменов по шорт треку, легкой атлетике, велоспорту, тяжелой атлетике, боксу, представлены спортивные мантии, медали, грамоты, кубки, фотографии профессоров и студентов. Выставка будет проходить месяц. Жителям и гостям города которые посещают музей, эту экспозицию мы будем показывать бесплатно, - пояснила Асылгул Жаксыбай. В выставке Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова приняли участие более 1,5 тысячи человек,  Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана - 1100 человек. - Думаю, в этот раз выставку посетят более тысячи человек. Сегодня на открытии выступили студенты ЗКИТУ с национальными танцами и песнями, - отметила Асылгул Жаксыбай.