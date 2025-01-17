Записаться на водительский экзамен теперь можно только через приложение «ЦОН»

Для записи на экзамен через приложение «ЦОН» необходимо заранее обратиться в спецЦОН для подачи заявки и получить номер заявки.

В Казахстане запись на экзамены для получения водительских прав теперь осуществляется только через приложение «ЦОН», которое можно скачать в Google Play и и App Store, сообщили в «Правительстве для граждан».

— Для записи на экзамен через приложение «ЦОН» необходимо заранее обратиться в спецЦОН для подачи заявки и получить номер заявки. В приложении также можно забронировать посещение ЦОНа, получить талон электронной очереди, найти расположение интересующего центра обслуживания населения и ознакомиться с актуальными вопросами, — говорится в сообщении госкорпорации.

Приложение будет уведомлять пользователей о времени экзаменов и возможных изменениях в расписании.

— Все пользователи мобильного приложения «ЦОН» проходят двухфакторную аутентификацию: сначала - биометрическую идентификацию, затем подтверждают свою личность с помощью SMS-кода, поступающего с номера 1414. После кандидату в водители необходимо перейти на вкладку «Запись на экзамен по теории» или «Запись на экзамен по практике». Затем услугополучателю снова поступит SMS-сообщение. К слову, SMS-сообщение будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан, — пояснили в госкорпорации.

Стоит отметить, что ранее запись на экзамены осуществлялась через сайт booking.gov4c.kz, теперь эта функция на сайте будет отключена для получения расширенных возможностей через приложение. При этом сайт продолжит функционировать, позволяя пользователям просматривать трансляцию процесса сдачи экзаменов в режиме онлайн.