Запрет на вывоз сжиженного газа снова продлили в Казахстане

В Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз сжиженного газа, сообщили в министерстве энергетики.

В Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз сжиженного газа, сообщили в министерстве энергетики.

— Ввести запрет на вывоз из РК сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, - говорится в приказе ведомства.

Исключения касаются:

вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;

вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК;

вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Запрет вводится в действие с 14 ноября 2024 года.

Ранее министерство энергетики Казахстана предложило ввести 2-летний запрет на вывоз определённых видов нефтепродуктов за пределы таможенной территории ЕАЭС.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, в настоящее время наблюдается риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на НПЗ малой мощности. Горюче-смазочные материалы вывозятся на легковых авто, как в заводских, так и переоборудованных бензобаках. Только на казахстанско- кыргызской границе в месяц таким способом вывозится до 10 тысяч тонн ГСМ. Также, вывоз осуществляется железнодорожными цистернами по документам прикрытия, в которых указываются иные данные о перевозимом товаре.

Только с начала года зарегистрировано 21 уголовное дело. Установленный объем незаконного оборота нефтепродуктов составил почти 3,5 тысяч тонн на сумму более 900 млн тенге.

Тем временем, в министерстве энергетики заявили, что обеспечение горюче-смазочными материалами в регионах, включая Западно-Казахстанскую область, находится под постоянным контролем ведомства. В ведомстве подчеркнули, что крупные сети АЗС в регионе, такие как PetroRetail, Helios и Sinooil, полностью обеспечены ГСМ. Региональные сети, включая «Нефтэк», Venoil и «Мега Ойл», также располагают необходимыми запасами.