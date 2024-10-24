Двухлетний запрет на вывоз нефтепродуктов хотят ввести в Казахстане

Министерство энергетики Казахстана предложило ввести 2-летний запрет на вывоз определённых видов нефтепродуктов за пределы таможенной территории ЕАЭС.

— Ввести запрет сроком до 31 декабря 2026 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов согласно приложению к настоящему приказу, - говорится в документе, опубликованном для обсуждения на сайте «Открытые НПА» до 7 ноября.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, в настоящее время наблюдается риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на НПЗ малой мощности.

Горюче-смазочные материалы вывозятся на легковых авто, как в заводских, так и переоборудованных бензобаках. Только на казахстанско- кыргызской границе в месяц таким способом вывозится до 10 тысяч тонн ГСМ. Также, вывоз осуществляется железнодорожными цистернами по документам прикрытия, в которых указываются иные данные о перевозимом товаре.

Только с начала года зарегистрировано 21 уголовное дело. Установленный объем незаконного оборота нефтепродуктов составил почти 3,5 тысяч тонн на сумму более 900 млн тенге. Так, запрет на вывоз нефтепродуктов позволит загрузить неиспользуемые мощности казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, что в свою очередь может привести к снижению дефицита бензина внутри страны.

Тем временем, в министерстве энергетики заявили, что обеспечение горюче-смазочными материалами в регионах, включая Западно-Казахстанскую область, находится под постоянным контролем ведомства. Шымкентский и Павлодарский нефтеперерабатывающие заводы работают на 100% мощности, отгрузка и пополнение запасов ГСМ ведутся бесперебойно. В регион доставляется автомобильный бензин АИ-92 железнодорожными вагонами, который поступает на местные нефтебазы и затем развозится бензовозами на автозаправочные станции.

В ведомстве подчеркнули, что крупные сети АЗС в регионе, такие как PetroRetail, Helios и Sinooil, полностью обеспечены ГСМ. Региональные сети, включая «Нефтэк», Venoil и «Мега Ойл», также располагают необходимыми запасами.

Ранее на протяжении нескольких недель автовладельцев области обеспокоила ситуация с сжиженным газом. На газозаправочных станциях часто образовываются очереди, топливо отпускают по талонам. 16 октября, уральцы не смогли заправить еще и АИ-92. На некоторых заправках его просто не было, а у других только один вид.