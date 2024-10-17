Крупные АЗС ЗКО полностью обеспечены ГСМ - Минэнерго

В министерстве энергетики РК заявили, что обеспечение горюче-смазочными материалами в регионах, включая Западно-Казахстанскую область, находится под постоянным контролем ведомства. Шымкентский и Павлодарский нефтеперерабатывающие заводы работают на 100%-й мощности, отгрузка и пополнение запасов ГСМ ведутся бесперебойно. В регион доставляется автомобильный бензин АИ-92 железнодорожными вагонами, который поступает на местные нефтебазы и затем развозится бензовозами на автозаправочные станции (АЗС)

В министерстве энергетики РК заявили, что обеспечение горюче-смазочными материалами в регионах, включая Западно-Казахстанскую область, находится под постоянным контролем ведомства. Шымкентский и Павлодарский нефтеперерабатывающие заводы работают на 100%-й мощности, отгрузка и пополнение запасов ГСМ ведутся бесперебойно. В регион доставляется автомобильный бензин АИ-92 железнодорожными вагонами, который поступает на местные нефтебазы и затем развозится бензовозами на автозаправочные станции (АЗС).

Плановые ремонтные работы на Атырауском НПЗ завершаются, что также способствует стабильности поставок.

По состоянию на 16 октября, совокупные запасы ГСМ в ЗКО составляют:

АИ-92 – 3,82 тысяч тонн, что покрывает 14-дневную потребность области;

АИ-95 – 0,72 тысяч тонн, что покрывает 11-дневную потребность.

В Минэнерго также подчеркнули, что крупные сети АЗС в регионе, такие как PetroRetail, Helios и Sinooil, полностью обеспечены ГСМ. Региональные сети, включая «Нефтэк», Venoil и «Мега Ойл», также располагают необходимыми запасами.

Министерство рекомендует обращаться в региональный штаб по ГСМ при акимате ЗКО в случае выявления фактов незаконных ограничений реализации бензина или задержек его доставки. В состав штаба входят представители местных департаментов по защите конкуренции, финансовому мониторингу, государственных доходов и регулированию естественных монополий.

Напомним, что на протяжении нескольких недель автовладельцев области волнует ситуация с сжиженным газом. На газозаправочных станциях часто образовываются очереди, топливо отпускают по талонам. Сегодня, 16 октября, уральцы не смогли заправить еще и АИ-92. На некоторых заправках его просто нет, а у других только один вид.