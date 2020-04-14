Здоровое питание школьников – залог их здоровья и успехов в учебе

Неправильное питание и плохая пища для детей является одной из причин, приводящей к ухудшению их здоровья. О здоровом сбалансированном питании и правильном режиме приема пищи школьников рассказала врач ТОО «Медицинский центр» Алена Ботова. Жизнь современного ребёнка чрезвычайно активна и сложна. Школьники, которые тратят много времени и сил на занятия, нуждаются в своевременном приеме пищи. Рационально организованное питание не только позволяет компенсировать энергозатраты детского организма, но и содействует его росту и развитию. Заботливые родители, желая своим детям добра, организуют множество дополнительных занятий в кружках, спортивных секциях и музыкальных школах. В такой ситуации ребёнку нужны постоянная забота и полноценное питание, чтобы сохранить здоровье и высокую работоспособность. Хочу заметить, что питание школьников имеет свои особенности, заключающиеся в том, чтобы учесть все те изменения, которые происходят в детском организме в этом возрасте. В этот период следует обратить особое внимание на следующие моменты: домашнее питание должно дополнять школьное, что обеспечивает полноценность всего суточного пищевого рациона. Рассмотрим основные структуру питания и основные требования к её составляющим: Белок. Потребность в белке детей в связи с интенсивными процессами их роста и развития большая, чем у взрослых. Удовлетворение потребности в белке производится за счет животных и растительных белков. Жиры. Значение жиров в питании детей многообразно: они используются для целей роста, для построения нервной ткани и тканей мозга. Как отсутствие, так и переизбыток жира оказывают негативное влияние на организм. Углеводы. Потребность ребенка в углеводах 70–100 г в сутки. Основная потребность в углеводах покрывается за счет крахмала, который содержится в большом количестве в хлебных и крупяных продуктах. Однако преимущественно углеводное питание при недостатке в рационе белка и жира наносит большой ущерб здоровью детей. Витамины. В поддержании здоровья детей важную роль в пище играют витамины. В связи с интенсивным ростом и большой учебной нагрузкой у школьников потребность в витаминах повышена, особенно в витаминах А, Д и С. Необходимо предусматривать ежедневное потребление овощей (300–350 г) и фруктов (150–300 г). Как педиатр хочу обратить внимание на то, что при учебных нагрузках у школьников особенно возрастает потребность в здоровом рациональном питании; в витаминах и микроэлементах, дефицит которых ведёт к нарушениям процесса роста, снижению памяти и внимания. Нервный аппарат сердца, регулирующий сердечную деятельность, у подростка не всегда справляется со своей задачей. Нередко наблюдаются расстройства ритма сердца, сердцебиение, перебои в его работе. От энергичного роста сердца значительно отстает рост кровеносных сосудов, следствием чего может быть повышение давления. Быстрый рост костей и не закончившийся еще процесс окостенения предрасполагают при неблагоприятных условиях к искривлениям позвоночника. Сегодня фраза «ты то, что ты ешь», как никогда, актуальна. Активное развитие сетей фастфуда, сложный график учебного процесса, при котором нет времени на полноценный обед, вредные перекусы – всё это никоим образом не может положительно влиять на состояние организма. Правильное питание поможет школьнику обеспечить организм всеми ресурсами не только для роста и развития, но также для возрастающих нагрузок в школе и полового созревания. В наш век скоростей и высоких технологий быть здоровым престижно и выгодно!