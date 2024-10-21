Житель Актау получил 18 лет тюрьмы за попытку совершения теракта

Позже председатель КНБ РК Ермек Сагимбаев сообщил, что мужчина, под влиянием пропаганды зарубежных боевиков в интернете, планировал взрыв в одном из государственных учреждений. Он приобрел необходимые для самодельной бомбы компоненты, включая горючие вещества, химические смеси, болты и гвозди. Во время обыска у него обнаружили четыре емкости с готовой взрывчаткой и другие улики, подтверждающие подготовку к теракту.

Первого апреля 2024 года в Актау сотрудники КНБ при поддержке прокуратуры задержали местного жителя по подозрению в подготовке теракта. Во время обыска в его доме были найдены компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и другие доказательства. Задержанный придерживался радикальной религиозной идеологии и ранее был осужден за убийство.

Позже председатель КНБ РК Ермек Сагимбаев сообщил, что мужчина, под влиянием пропаганды зарубежных боевиков в интернете, планировал взрыв в одном из государственных учреждений. Он приобрел необходимые для самодельной бомбы компоненты, включая горючие вещества, химические смеси, болты и гвозди. Во время обыска у него обнаружили четыре емкости с готовой взрывчаткой и другие улики, подтверждающие подготовку к теракту.

21 октября пресс-служба КНБ сообщила, что приговор по делу жителя Актау вступил в силу 19 октября 2024 года. Мужчину приговорила к 18 годам лишения свободы за попытку совершения теракта и пропаганду терроризма.

В ведомстве отметили, что для проведения атаки проводил разведку местности, фотографируя и снимая видео.