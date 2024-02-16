15 февраля по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, сотрудники КНБ задержали 17-легнего жителя Атырауской области.
При обыске у него изъяты материалы, представляющие интерес для следствия. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 256 УК РК "Пропаганда терроризма". Следует отметить, что в 2023 году указанный гражданин был приговорен к двум годам ограничения свободы за аналогичное преступление. Несмотря на принятые процессуальные и профилактические меры, он продолжил противоправные действия. При этом, уголовная ответственность за террористические преступления наступает с 14 лет, - говорится на сайте ведомства.
Другую информацию в КНБ разглашать не стали.