На сессии областного маслихата руководитель управления финансов ЗКО Нурлан Есенгалиев сообщил, в этом году планируют провести капитальный ремонт внутрипоселковых дорог области на 1,9 млрд тенге.
— На финансирование транспортной инфраструктуры направили 5,3 миллиарда тенге. Из них на текущий ремонт и содержание автодорог центра качества Национальных дорожных активов направили 462 миллиона тенге. В рамках “Ауыл - Ел бесігі" на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог
Бокейординского, Сырымского, Теректинского районов и района Байтерек выделили 1,9 миллиарда тенге. На установку весоизмерительного комплекса на четыре полосы и обслуживаемой арки с обустройством щебоночно-мастичного асфальтобетона в Уральске — 268 миллионов тенге. На завершение реконструкции автодороги Барбастау-Акжайык-Индер - два миллиарда тенге, — пояснил Нурлан Есенгалиев.