Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам жителя города Анатолия Ерачина, его сосед жестоко убил его собаку, заколов вилами. При этом пёс находился в своём дворе на цепи в будке. Инцидент произошел 29 сентября. - Всё началось 28 сентября, - говорит Анатолий. - В тот день я с женой был на поминках недалеко от дома. Мне позвонила соседка и кричала, что моя собака укусила её 4-летнего ребёнка. Я тут же приехал домой, осмотрел собаку, затем попросил другого соседа, у которого имеются камеры видеонаблюдения, посмотреть записи. Из записей видно, что мальчик даже не приближался к нашему двору. Анатолий предполагает, что мальчика укусила соседская же собака, которую он тягал за хвост и за уши, садился на неё. - Это раньше видели и другие соседи, и мои дети, которым 12 и 13 лет. У них две собаки, одна из них агрессивная овчарка. Возможно, это она укусила мальчика, - считает Анатолий. Об этом факте от соседей поступило заявление в полицию. Наутро следующего дня к нему пришел участковый инспектор полиции, который взял у него объяснительную и вынес предупреждение. - В этот момент вышла соседка с криками и угрозами, что меня и мою собаку «завалит». Потом участковый уехал. А через полчаса приехал её муж и начал угрожать, что убьёт мою собаку. Мы с ним поругались, потом он пошёл к себе, через пару минут забежал ко мне во двор с вилами и заколол мою собаку на глазах моих детей. Я не ожидал этого, всё произошло так быстро. Я написал заявление в полицию, - говорит Анатолий. Соседи Анатолия отказались от комментариев, пишет издание. В департаменте полиции тогда сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животными». 8 октября суд №2 вынес приговор жителю Атырау мужчине, убившему вилами собаку. - Суд признал его виновным в совершении уголовного проступка по части 1 статьи 316 УК РК «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, в присутствии малолетних» и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (55 560 тенге), - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области. В ДП прокомментировали, что мужчина не стал отрицать свою вину, и материалы дела были в кратчайшие сроки переданы в суд. Кроме того, был полностью удовлетворен и гражданский иск потерпевшего (хозяина собаки), в пользу которого суд взыскал причиненный материальный ущерб. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.