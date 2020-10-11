В честь 1150-летия Абу Насыр Аль-Фараби, 175-летия Абая Кунанбаева, 100-летия Жубана Молдагалиева, 75-летия победы в ВОВ и 85-летия Кадыра Мырза Али в сельских округах организовано много разных мероприятий. По словам акима Жанибекского района Азамата Сафималиева, в рамках года волонтеров молодежи района организовали разные акции, челленджи и т.д. Все спортивные-массовы мероприятии в районе приостановлены из за введения ЧС в стране. Районная детско-юношеская спортивная школа перешла на онлайн формат обучения. С момента объявления ЧС в стране организовано 214 онлайн тренировок, 2 челленджа, 10 лекции и 4 онлайн-турниров. В районном детско-юношском школе по 11 видам спорта обучаются в 27 группах 318 учеников. На сегодняшний день в спортивной школе занимаются 18 учеников имеющие 1 разряд и 9 воспитанников имеющие разряды кандидатов на мастера спорта, - рассказал Азамат Сафималиев. 5 589 человек в районе регулярно занимаются спортом. Это 32,1% от общего населения района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.