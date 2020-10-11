ЗКО будет представлять Алижан Тургали. Он родился 22 июня 2011 года в городе Уральск. В 2014 году впервые вышел на сцену в составе с ансамбля танца «Адажио». В 2015 году мальчик пошел в детский сад «Золотой Петушок», где впервые принял участие в городском конкурсе юных чтецов «Менің сүйікті анам» и занял 2 место. С 2015 года занимается в Центре внешкольной работы – вокальной студии «Гүлдер» под руководством Райхан Нарымбетовой, студии рисования «Қылқалам» и танцевальной студии «Жұлдыз». С 2016 года занимается в студии «Алтын Болашак» - посещает уроки актерского мастерства у актеров областного театра и уроки игры на домбыре. В 2017 году Алижан поступил в Детскую музыкальную школу №1 по классу домбыра, народное пение. Он является победителем международных, республиканских, областных и городских творческих конкурсов, а также призёром внутришкольных, областных и городских творческих конкурсов, а также призёром внутришкольных, городских, областных олимпиад. - Талант у Алижана проявляется во всём. В свободное от учебы время увлекается поэзией – школа юных поэтов «Ақберен», шахматами, футболом, плаванием, изучением английского языка. В областном Казахском драматическом театре имени Х.Букеевой сыграл роль в спектакле «Мезгілсіз келген махаббат». Снят видеоклип с участием Алижана к песне «Жан Досым». Стихи Алижана опубликованы в Республиканском детском журнале «Балдырған», - рассказывает мама Алижана Саида. В этом году финал конкурса "Бала дауысы" можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале конкурса и в эфире телеканала КТК. В финале выступят 20 юных исполнителей из 14 областей и городов Казахстана. Проголосовать за понравившегося финалиста можно будет на сайте notka.kz в дни проведения финала. Зрители смогут определить обладателя специального приза "Выбор страны". Обладателя Гран-при, которому будет вручен Грант на обучение в Казахском национальном университете искусств, определят члены жюри. Стоит отметить, что Национальный детский песенный конкурс "Бала дауысы" проводится Министерством культуры и спорта при партнерстве с Фондом Алии Назарбаевой "Жандану әлемі" и Фондом Нурсултана Назарбаева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.