Ярмарки проводятся не только в районных центрах, но и в сельских округах. Так, сельскохозяйственная ярмарка была организована в Караобинском сельском округе. Здесь были представлены мясо, молоко и молочные продукты, а также фрукты и овощи местных фермеров. Заместитель акима района Заилим Мажитова уделила особое внимание ярмарке сельхозпродукции, обратив внимание на качество и стабильность цен. В дальнейшем ярмарки будут проходить в райцентре. -На ярмарке широко была представлена ​​продукция садоводства, выращенная сотрудниками аппарата акима Каиндыкского сельского округа и Казталовского районного творческого центра, а также продукция предпринимателей, выигравших государственные гранты на открытие своего дела,- пояснила заместитель акима района. Карлыгаш Нугманова многодетная мама и жительница села Караоба. Она является одним из обладателей государственного гранта на открытие своего дела. Она выиграла государственный грант в размере 361 тыс Тенге и занимается кондитерским делом. Эта продукция по словам многодетной мамы, приносит неплохой доход. - При поддержке государства выиграла грант и превратила свое хобби в профессию. Сладости очень популярны, и спрос на мои кондитерские изделия у жителей села и других районов растет. Сегодня я принесла свою продукцию на ярмарку и представляю ее местным жителям. Жители обращают внимание на качество, а не на цену, - сказала многодетная мама Карлыгаш Нугманова.