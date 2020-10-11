Школа имени А. Байтурсынова была открыта в Болашакском сельском округе в 1988 году. С тех пор здесь ни разу не было ремонта. В этом году было решено провести капитальный ремонт здания, так как косметический ремонт, который проводился практически ежегодно, эффекта не давал. В этом году в здании отремонтировали крышу, полностью заменили все окна, обновили пол и двери, а также инженерные сети. Кроме того, обновлена материально-техническая база учебного заведения – в каждом классе новое оборудование и мебель. По словам учеников, заниматься в новой школе – одно удовольствие. - Нашу школу полностью отремонтировали. Мы очень рады этому. Мне нравится новая мебель, особенно радует, что отремонтировали спортзал. Со свойе стороны обещаем, что будем стараться учиться еще лучше, - говорит ученица школы Алия. Стоит отметить, что на ремонт здания школы Имени Ахмета Байтурсынова было выделено 380 миллионов тенге. За ходом ремонтных работ в течение всего времени следили местные жители. - Государство выделило средства на 32 образовательных учреждения области. Одна из них школа имени А. Байтурсынова. Вся ПСД была детально изучена, при ремонте соблюдены все санитарные нормы, - пояснил руководитель отдела образования Казталовского района Самиголла Сулейменов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.