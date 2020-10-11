На сегодняшний день в очереди на жилье из государственного жилого фонда стоят 257 человек. По району изготовлена ПСД на строительство 9 одноэтажных, одного 2-этажного, одного 3-этажного жилого дома. - В 2019 году в рамках программы «Нұрлы жер» в селе Таскала простроены и сданы в эскплуатацию два 3-х этажных жилых дома на 72 квартиры. За счет собственных средств жителей района построены 3548 кв.метра или 28 жилых домов. На получение земельных участков под строительство жилых домов поступило 1055 заявлений, из них удовлетворено 539. Сейчас в очереди на земельные участки под ИЖС стоят 516 человек. Возвращены в госфонд не освоенные в установленные законом сроки 34 участка. Они будут выданы по решению комиссии в порядке очереди, - рассказал Аким Таскалинского района Алдияр Халелов. В 2020 году в рамках программы «Развития регионов» проведен капитальный ремонт 3 двухэтажных жилых дома. Также в 2019 году было завершено строительство и сдано в эксплуатацию здание районного суда. Сумма проекта составляет 150 млн тенге. В этом году будет введено в эксплуатацию здание районой прокуратуры. - В 2020 году в целях благоустройства населенных пунктов по улице Жаксыгулова в селе Таскала установлена детская игровая площадка общей площадью 400 кв метров, на игровые площадки по улице Жениса и Абая установлены новые игровые элементы на сумму 6,8 млн тенге. В трёх парках вырыты колодцы для полива,- отметил аким района. По программе «Нұрлы жол» ведется средний ремонт 13 км подъездной дороги в село Мерей - 435 млн тенге. Также скоро завершится начатый в 2019 году капитальный ремонт 96 км дороги областного значения Тасқала-Аққурай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.