Данияр Калиев из династии полицейских. Его дедушка много лет служил в органах внутренних дел Атырауской области и ушел на заслуженный отдых с поста начальника Балыкшинского РОВД. Отец был старшим инспектором кинологом. Вот и Данияр, выбирая дело по душе, раздумывал не долго – желание охранять порядок и любовь к братьям нашим меньшим привели его в кинологическую службу. Первой собакой, с которой работал Данияр, был его пес Байкал. Вместе с ним они и начинали свою службу. Сейчас Байкал уже ветеран Центра кинологической службы ДВД Атырауской области и на днях уходит на заслуженный покой. Данияр заберет с честью отслужившего пса домой. А сотрудники еще долго будут вспоминать Байкала добрым словом. Он был лучшим, когда надо было взять след и вывести полицейских на правонарушителя. Сейчас у Данияра Калиева новый напарник - немецкая овчарка Белла, она специализируется на поиске наркотических средств. В ноябре ей исполняется 4 года, два из которых она служит в полиции. Мы не зря назвали Беллу напарником, другого слова не подобрать, ведь от их взаимодействия порой зависит успех оперативно-розыскных мероприятий. Вместе они вместе тренируются и работают, понимают друг друга с полувзгляда, служебно-розыскная собака слушается своего хозяина беспрекословно. Выбор направления для службы собаки зависит от нескольких вещей: характера, породы и комплекции. Так, юркого спаниеля не отправишь на штурм здания, но зато он может легко пролезть в труднодоступные места, где прячут наркотики. Темперамент собаки и направление, по которому она пойдет служить, опытные специалисты - кинологи определяют еще при выборке собак. Шустрые псы, холерики по натуре, с выраженной аппортировочной реакцией хорошо подходят для поиска наркотиков. Как правило, предпочтение отдается немецким овчаркам, спаниелям, кокер-спаниелям, доберманам, шнауцерам. Спокойные собаки нужны для поиска взрывчатых устройств. Тут обычно используют опять же немецкую овчарку, бельгийскую овчарку малинуа и лабрадор ретривера. Для штурмовой работы отбирают сильных, выносливых, храбрых собак, кинолог умело направляет природную агрессивность в нужное русло. Следовые собаки должны обладать умением концентрироваться на работе и вести поиск не взирая на окружающую обстановку. Ведь им приходится работать в самых разных условиях: в квартирах и жилых массивах, офисах, магазинах, на вокзалах и аэропортах и т. д. Вместе с сотрудниками следственно-оперативно группы кинологи со служебно-розыскными собаками по горячим следам раскрыли множество преступлений. Для работы в Центре кинологической службы ДВД выбирают собак в возрасте от 9 месяцев до 2 лет. Все собаки проходят тщательный отбор, а затем вместе со своим инструктором обучаются всем премудростям работы, выезжают на учебу в Алматы. О том, насколько важна их работа и обучение, говорит тот факт, что в Казахстан нередко приглашаются кинологи-инструкторы из ближнего и дальнего зарубежья. Старшина полиции Данияр Калиев и Белла также проходили обучение, в последний раз в Алматы учились находить новые виды синтетических наркотических веществ, которые получают большую распространенность в последнее время. - Белла талантливая, у нее прекрасное обоняние, послушная, работает хорошо – хвалит собаку Данияр. - Несколько раз в месяц мы выезжаем на поиски наркотических веществ с сотрудниками УБН. Ежеквартально ездим в командировки в Жылыойский и Макатский районы. Найдя наркотики, она подает сигнал – царапает или лает. Если «закладка» установлена на недоступной для нее высоте, Белла прыгает и лает. Обычно Данияр и Белла выезжают на работу по линии управления по борьбе с наркобизнесом. Во время задержания подозреваемых применяют служебно-розыскных собак для дальнейшего обнаружения наркотических средств. Так, например, 21 августа во время проведения ОПМ «Кара сора» совместно с сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом был произведен обыск частного дома в Атырау. Служебная собака обнаружила 7 кустов конопли, которые были тщательно спрятаны во дворе. 26 августа также во время ОПМ «Кара сора» совместно с сотрудниками линейной полиции на станции Макат на перроне железнодорожного вокзала служебно-розыскная собака среагировала на одного жителей района. В правом кармане брюк мужчины был обнаружен и изъят бумажный сверток с веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Тяжелее всего искать наркотики в большегрузных машинах, которые перевозят овощи фрукты. Для того чтобы проверить всю машину, нужно выгрузить товар. Наркотики могут быть спрятаны в запасных колесах, в баках с двойным дном. Работа наших героев заключается в том, чтобы найти тщательно спрятанные наркотики. И они со своей задачей справляются отлично.