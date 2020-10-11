По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +17 градусов, ночью -2. В Атырау днем столбик термометра поднимется до +20 градусов, ночью +9. В Актобе днем 17 градусов выше нуля, ночью столбик термометра опустится до-2. 23 градуса тепла днем и 9 градусов тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.