Житель ЗКО через суд доказал, что служил в Нагорном Карабахе

Бывший миротворец доказал свое участие в урегулировании конфликта и может рассчитывать на льготы.

Бывший миротворец добился через суд признания своего участия в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, чтобы получить положенные льготы. Согласно данным суда, заявитель проходил службу в военной части № 09321 с 14 декабря 1989 года по 23 мая 1991 года. Его призвали из Чапаевского района Уральской области (ныне Акжайыкский район).

По архивным данным, его воинская часть располагалась в Армении. В то время, когда казахстанец был солдатом, полк отправили для урегулирования межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе — того самого, который перерос в многолетнее военное противостояние между Арменией и Азербайджаном. Однако в архивной справке, выданной министерством обороны РФ, информация об участии в боевых действиях отсутствовала. Поэтому мужчина обратился в суд, чтобы официально подтвердить этот факт.

Суд установил, что заявитель действительно участвовал в урегулировании конфликта. Это подтвердили его военный билет, архивные документы, показания свидетелей и другие доказательства. Мужчина официально признан ветераном-миротворцем и может рассчитывать на льготы.