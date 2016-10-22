Жители села Кирсаново и близлежащих поселков собрались в сельской средней школе, чтобы высказать свое недовольство по поводу строительства мини-завода по переработке и утилизации нефтеотходов. Сельчане уверены, что если завод построят, и он начнет работать, то в районе начнется настоящая экологическая катастрофа. - Мы все против, можно же на территории, где они добывают, вырыть этот котлован и там перерабатывать. Зачем в Кирсаново лезть? Этот проект - начало экологической катастрофы, - возмущается житель с. Кирсаново Анатолий СОЛОВОВ. Руководитель управления по защите прав потребителей Зеленовского района уверяет, что завод будет построен в рамках экологического кодекса. Никаких нарушений не будет, ведь все правила соблюдены. - В рамках закона все, санитарно-защитная зона определена - это 1 километр. Буровой шлам из янтарного списка, он не первого класса опасности, - заявила. Никакие уговоры не убедили жителей в том, что переработка буровых отходов не отразится на их здоровье. Ведь в их районе экологическая катастрофа началась уже давно, уверены люди. Об этом свидетельствует мор рыбы и цвет воды в некоторых местах реки Ембулатовка. Но Альфия Хасенова заявила, что цвет воды изменили растения, а мор рыбы произошел из-за нехватки кислорода, это показали пробы воды. Сельчане не верят в это. - Я думаю, что это были системные сбросы. По сути, это произошла техногенная экологическая катастрофа для нашего Январцевского сельского округа. Я это почувствовал, потому что лошадь не пьет воду с этой реки, рыба умирает. Река Ембулатовка когда-то считалась исцеляющей, а теперь она просто мертвая. Я нашел место, где сбросы осуществлялись и сразу поднял тревогу, написал в природоохранную прокуратуру заявление, - рассказалПостроить завод в трех километрах от села Кирсаново планировали еще 4 года назад, но реализовать задуманное у предпринимателей так и не получилось. Со временем это место выкупило ТОО «Айбар-Ербакыт», и также как их предшественники захотели построить завод. Они ходили по домам и собирали подписи. Местные жители заявляют, что свое согласие они не давали, но документы говорят об обратном. Общественные слушания на эту тему в селе Кирсаново проходили уже неоднократно, но на это раз дали свои результаты. Представитель ТОО «Айбар-Ербакыт» заявил, что строить ничего не будет. - Раз жители против, я сворачиваю проект. Буду сажать земляные культуры на этом месте, вот и все, - сообщил