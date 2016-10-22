Сегодня, 22 октября, на правом берегу реки Чаган в парке культуры и отдыха в эксплуатацию были сданы велосипедные дорожки. Здесь же состоялось массовое катание на велосипедах, роликах, скейтах и роллерах. Также спортсмены города выступали с показательными выступлениями по кроссфиту. Участие принимали более 250 человек. По словамосновные строительные работы начались еще в 2015 году. В текущем году за счет финансирования КПО б.в завершилось строительство велосипедных дорожек протяженностью 2700 метров для взрослых, а для детей малый круг - 400 метров. - Стоимость работ первого этапа строительства обошлась в 214 млн тенге. Подрядчиком выступила компания ТОО «Марасант». Объект сдан в эксплуатацию и соответствует всем стандартам, - заявил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Строительство моста через реку Чаган в парке культуры и отдыха Уральска началось еще в 2013 году. Из-за недостаточного финансирования строительство было приостановлено. Как сообщил, на данный момент по проекту строится дорога от правого берега до поселка Зачаганск. КПО б.в в ближайшее время будет определен подрядчик для проведения второго этапа благоустройства. - Во второй этап строительства включены такие работы, как прокладка водопровода и строительство дополнительной линии электропровода со стороны Зачаганска. Планируется полное ограждение территории всего парка и установка уличного освещения. С целью озеленения будет высажено около 120 деревьев. Стоимость строительства второго этапа составит 251 млн тенге, - пояснил Алмас ПШЕНБАЕВ. Отметим, что мост является долгостроем. В 2015 году начались работы по освоению правого берега реки Чаган в парке культуры и отдыха. Строительство проходит в два этапа. Первый этап проекта предусматривает строительство асфальтированной дороги протяженностью более 700 метров и велодорожки. Для взрослых длина велодорожки будет 2700 метров, а для детей - 400 метров. Также планируется подведение электричества, организация парковки и строительство перевалочной базы и котельной.