Ракетные корабли Военно-морского флота России «Татарстан» и «Град Свияжск» прибыли в порт Актау из Ирана, сообщает корреспондент портала "МОЙ ГОРОД".

Основные задачи октябрьского морского похода экипажей ракетных кораблей - демонстрация Военно-морского флота Российской Федерации и отработка задач по общему маневрированию отряда кораблей в условиях интенсивного судоходства. За время похода корабли пройдут по Каспию 1,5 тысячи миль.

- В порт Актау прибыли с целью обмена опытом, ну а также показать наши корабли. Это далеко не первый визит кораблей российского флота в Актау. В 2014 году в Мангистау проходили совместные учения казахстанских и российских Военно-морских сил. У каждого корабля есть своя история, к примеру, корабль «Град Свияжск» в октябре прошлого года участвовал в боевых действиях, выполнил пуски крылатых ракет по позициям «Исламского государства» (ИГ). Удары были нанесены из акватории Каспийского моря. В результате обстрела были поражены заводы по производству снарядов и взрывчатых устройств, командные пункты и склады боеприпасов ИГ,- сказал командир бригады надводных кораблей капитан первого ранга Сергей Бабсков.

Ракетный корабль «Татарстан» в 2003 году вошел в состав Каспийской флотилии и назначен флагманским кораблем.

В воскресенье, 23 октября, представители Каспийской Флотилии Российской Федерации примут участие в церемонии возложения цветов к монументу «Вечный огонь».