В полиции рассказали, что стало с участниками массовой драки на Центральном рынке в Актобе, которая произошла 28 сентября, передает корреспондент портала "МОЙ ГОРОД". photo_195963-800x600 Во время задержания по Актобе поползли слухи, что произошла перестрелка на рынке. ДВД Актюбинской области сразу же опроверг эту информацию. В пресс-службе заявили, что  полицией была пресечена групповая драка, задержаны подозреваемые, но оружия при них не было. После проверки выяснилось, что задержанные продают мобильные телефоны в неустановленных местах. Они привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. - При досмотре личных вещей одного из подозреваемых обнаружен телефон «Айфон 5», украденный у одной жительницы города, в апреле текущего года. На основании ранее поданного потерпевшей заявления полицией расследуется уголовное дело по части 1 статьи 188 Уголовного кодекса - "Кража". Один из доставленных с санкции суда арестован на 2 месяца и водворен в следственный изолятор в рамках досудебного расследования по факту пропаганды терроризма по статье 256 Уголовного кодекса, - сообщили в преслужбе ДВД Актюбинской области. Другие задержанные были отпущены после выяснения обстоятельств.