Сегодня, 22 октября, около полудня в районе Сарыарка г. Астана в пятиэтажном жилом доме из-за пожара от отравления угарным газом погибли трое детей 2007, 2008 и 2009 г.р, сообщает Руслан Иманкулов, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан. Вещи в квартире загорелись, по предварительной причине, из-за детской шалости с огнем. Пожар произошел на маленькой площади - всего 2 кв.м., и его удалось ликвидировать до приезда пожарных, но дети успели надышаться угарным газом. Спасти их не удалось. - Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК напоминает: не будьте безответственны к своим жизням и жизням своих близких. Детская шалость с огнём наиболее распространенная причина гибели детей на пожарах, - предупреждает Руслан Иманкулов. - Хочу отметить, что основой причиной, по которой люди могут пострадать или погибнуть при ЧС является незнание элементарных правил поведения при ЧС или их профилактики. В наш век информационных технологий такие правила можно найти с легкостью, есть они и в разделе «Поведение при ЧС» на сайте Комитета по ЧС МВД РК. Призываем граждан изучать эти правила, чтобы не стали жертвами подобных случаев вы и ваши близкие.