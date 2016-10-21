Западно-Казахстанскую область на конкурсе будет представлять учитель-дефектолог Вероника ПРОТОПОПОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". f075ff60-0411-40e2-b570-b5220baae353 Вероника ПРОТОПОПОВА работает учителем-дефектологом в Кушумском психо-неврологическом диспансере ЗКО, она занимается с детьми с ограниченными возможностями. - В Кушумском диспансере я работаю с 2010 года. Чтобы работать с детьми с ограниченными возможностями мало просто любить детей и работу, необходимо еще и вникать во все проблемы ребенка. Я всегда искренне радуюсь даже маленьким успехам своих воспитанников. Это мое призвание работать учителем и помогать детям учится новому. Моя основная задача - это научить детей тому, чего они еще не умеют и развить в них творческие способности. В этом году я поступила в Саратовскую магистратуру на специальность "дефектолог", - рассказала Вероника ПРОТОПОПОВА. По словам учителя, дефектолог должен не только любить детей и уметь находить с ними общий язык, но и обладать невероятным терпением. При проведении занятий Вероника использует самые разные подходы, чаще всего уроки проходят в игровой форме, чтобы заинтересовать ребенка. Конкурс лучших соцработников пройдет в два этапа. Первое голосование будет проходить с 20 по 25 октября, те, кто пройдет отборочный тур, будут участвовать дальше. Если вы хотите поддержать Веронику ПРОТОПОПОВУ, то можете оставить свой голос пройдя по ссылке. Юлия ЧУЖОВА