Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 21 октября, в департаменте госдоходов ЗКО обсудили запрет лотерейных билетов и игровых автоматов, число которых с каждым днем увеличивается. Как сообщили в департаменте, за последние два года по ЗКО выявлен 41 факт организации незаконного игорного бизнеса. Всего из незаконного оборота изъято 77 игровых аппаратов, 29 телевизоров, 15 процессоров, более 4,5 млн тенге денежных средств, осуждены 18 человек. Как выяснилось, за последний год увеличилось количество так называемых лотерейных автоматов, установленных практически по всей стране. 9 апреля 2016 года был принят Закон РК «О лотерее и лотерейной деятельности». Согласно статье 5 закона "Запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи, а также иных лотерей, не предусмотренных законом". Закон вступает в силу 2 ноября 2016 года. - Официально в городе разрешены букмекерские конторы и тотализаторы, остальные виды игорного бизнеса законом запрещены. Тем не менее, в последнее время повсеместно стали появляться желто-зеленые аппараты по городу, якобы по продаже лотерейных билетов, которые запрещены. Запрещена установка автоматов, продажа и соответственно сама игра. Несмотря на все необходимые меры, предпринимаемые сотрудниками управления, количество лотерейных терминалов не только не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Но благодаря новому закону «О лотерее и лотерейной деятельности», надеемся, что установка и распространение лотерейных аппаратов заметно сократится, - рассказал руководитель управления по противодействию теневой экономики Серик ЕЛГЕЗЕКОВ. По словам Серика ЕЛГЕЗЕКОВА, согласно закону запрещается организация проведения, каких-либо лотерей в республике, кроме лотерей, организуемых и проводимых в порядке предусмотренных законом, а также не допускается проведения азартных игр или пари под видом лотерей.