В районе остановки "Белая казарма" неподалеку от железнодорожной линии расположены порядка 50 частных домовладений. Люди говорят, что перебои с электроэнергией начались осенью. Днем напряжение нормальное - около 220 Вольт, но к вечеру оно падает до 160. Пользоваться бытовой техникой в таких условиях невозможно - газовые печи и холодильники попросту не включаются, телевизоры перегорают. - У меня перегорели холодильник и телевизор. Дома только лампочки включаю. После восьми часов вечера напряжение очень низкое. Писали жалобы энергетикам - бесполезно, - говорит Гульнара Айтмагамбетова. - Мы замеряли напряжение при помощи вольметра - он показывает 160 Вольт. Утром просыпаемся - рядом с холодильником вода. Боимся за компьютер, - говорит Ян Гузик. В городском филиале АО "Западно-Казахстанская электросетевая компания" отметили, что о проблеме наслышаны, но сделать ничего не могут. Линии находятся на балансе железнодорожников. И подобных районов в Уральске много. Особенно на окраинах областного центра. - Поселок вырос. Сейчас он начинается сразу за мостом через реку Деркул. На нашем балансе эти электролинии не состоят. Люди должны обращаться к железнодорожникам. Они должны следить за качественным обслуживанием электролиний, - сообщил начальник службы воздушных линий городского филиала АО "Западно-Казахстанская электросетевая компания" Александр Уракчинцев. Стоит отметить, что жители исправно платят за потребленную электроэнергию, при этом не получая качественную услугу. Это нарушение условий потребительского договора. Люди могут обратиться с иском в суд.