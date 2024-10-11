«Знает свое дело»— жительница Актобе 14 лет ремонтирует автомобили

Свою карьеру в этой сфере она начала ещё на первом курсе колледжа, подрабатывая помощником автослесаря. Уже через полгода она самостоятельно ремонтировала ходовую часть автомобилей. Хотя поначалу клиенты сомневались в её мастерстве, вскоре они убедились, что Екатерина справляется с задачами наравне с мужчинами.

Жительница Актобе Екатерина Ковтун без труда может отремонтировать ходовую часть машины, затонировать стёкла или установить шумоизоляцию. Увлечение автомобилями, начавшееся в юности, со временем стало для неё стабильным источником дохода. Несмотря на профессию повара, Екатерина нашла своё призвание в автосервисе, передаёт телеканал 24KZ. Свою карьеру в этой сфере она начала ещё на первом курсе колледжа, подрабатывая помощником автослесаря. Уже через полгода она самостоятельно ремонтировала ходовую часть автомобилей. Хотя поначалу клиенты сомневались в её мастерстве, вскоре они убедились, что Екатерина справляется с задачами наравне с мужчинами.

— У начальства спрашивали, «Она точно сможет?». Такие вопросы были. Но руководство говорит, «Человек работает, знает своё дело». Где-то руководство успокаивало, где-то люди увидят, убедятся, что разобрала, собрала благополучно одну сторону, значит всё нормально, — говорит Екатерина Ковтун.

Позже мастер увлеклась автотюнингом. Сегодня Екатерина занимается шумоизоляцией автомобилей, тонировкой стёкол и реставрацией фар. В этой сфере она работает уже 14 лет. Три года назад она арендовала помещение и открыла свой автосервис. Коллеги отзываются о ней, как о настоящем профессионале.

Автоэлектрик Андрей Бондарь отмечает внимательность Екатерины и качественное выполнение работы, добавляя, что не многие мастера берутся за сложные задачи, которые Екатерина решает с лёгкостью.

Исполнив свою давнюю мечту, Екатерина купила «Мерседес» и сама ремонтирует его. При необходимости она обращается за советом к другим мастерам, но большинство работ по обслуживанию машины выполняет самостоятельно.

— Много чего меняла, перебирала генератор, стартер, полностью меняла систему охлаждения, колодки. Ходовая часть в основном, в двигателе компенсатор поменяла сама, и термостат, — рассказала мастер по тюнингу.

Несмотря на сложности, Екатерина не собирается менять свою профессию и мечтает открыть автосервис в собственном помещении.



