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Социум

Жительница Уральска обманывала студентов, сдавая им несуществующее жильё

Полицейские проверяют её на причастность к другим преступлениям. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, предприимчивая дамочка размещала объявления о долгосрочной аренде квартиры на популярных сайтах объявлений. При этом публиковала фотографии квартир с хорошим ремонтом и бытовой техникой за низкую цену, мотивируя это тем, что ей срочно нужно сдать жильё. Когда ей звонили доверчивые клиенты, она требовала внести предоплату на номер своего брата. Суммы были разные - от 10 до 20 тысяч тенге. После получения денег мошенница меняла номер телефона и
Арайлым Усербаева
Жительница Уральска обманывала студентов, сдавая им несуществующее жильё
Полицейские проверяют её на причастность к другим преступлениям.
8 млн тенге перевела жительница Уральска на счёт мошенников
8 млн тенге перевела жительница Уральска на счёт мошенников
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, предприимчивая дамочка размещала объявления о долгосрочной аренде квартиры на популярных сайтах объявлений. При этом публиковала фотографии квартир с хорошим ремонтом и бытовой техникой за низкую цену, мотивируя это тем, что ей срочно нужно сдать жильё. Когда ей звонили доверчивые клиенты, она требовала внести предоплату на номер своего брата. Суммы были разные - от 10 до 20 тысяч тенге. После получения денег мошенница меняла номер телефона и размещала новое объявление. С августа она обманула семь человек, но возможно количество пострадавших больше. В основном жертвами злоумышленницы стали студенты и молодые семьи. Подозреваемую 26-летнюю девушку задержали. Она ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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