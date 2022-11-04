Жительница Уральска обманывала студентов, сдавая им несуществующее жильё

Полицейские проверяют её на причастность к другим преступлениям. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, предприимчивая дамочка размещала объявления о долгосрочной аренде квартиры на популярных сайтах объявлений. При этом публиковала фотографии квартир с хорошим ремонтом и бытовой техникой за низкую цену, мотивируя это тем, что ей срочно нужно сдать жильё. Когда ей звонили доверчивые клиенты, она требовала внести предоплату на номер своего брата. Суммы были разные - от 10 до 20 тысяч тенге. После получения денег мошенница меняла номер телефона и