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Социум

Жительница Актобе обманула родителей тяжелобольных детей: суд вынес приговор

Согласно материалам дела, Жулина, будучи директором Общественного фонда «More Life», в период с 2022 по 2024 годы присвоила 43 889 429 тенге, которые поступали на счета родителей больных детей в виде пожертвований. На судебном заседании она свою вину не признала и отказалась давать показания.
Арайлым Усербаева
Жительница Актобе обманула родителей тяжелобольных детей: суд вынес приговор

Суд №2 города Актобе признал директора Общественного фонда «More Life» Бибигуль Жулину виновной по статье 190 части 4 пункта 2 УК "Мошенничество, совершенное неоднократно в особо крупном размере". На основе представленных доказательств, включая показания потерпевших, свидетелей и банковские выписки, суд приговорил женщину к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Кроме того, ей было запрещено занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 10 лет. 

Согласно материалам дела, Жулина, будучи директором Общественного фонда «More Life», в период с 2022 по 2024 годы присвоила 43 889 429 тенге, которые поступали на счета родителей больных детей в виде пожертвований. На судебном заседании она свою вину не признала и отказалась давать показания.

Иски потерпевших о возмещении материального ущерба были удовлетворены, но приговор суда еще не вступил в силу.

Напомним, в одном из случаев Фонд заключил договор с родителями ребенка, нуждающегося в лечении, и после сбора необходимой суммы отправил их в Минск без финансовой поддержки. По информации полиции, фонд под различными предлогами не осуществил перевод средств на лечение. В результате ребенок не получил необходимую медицинскую помощь, а родители оказались в сложной ситуации в чужой стране. 

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