Несколько жителей Актобе обратились в полицию с заявлением на представителей фонда More life. По словам потерпевших, директор фонда под предлогом помощи в сборе денежных средств на лечение завладела деньгами.

По уголовному делу проходят шесть потерпевших, общий ущерб составил более 30 миллионов тенге. Кстати, деньги собрали неравнодушные казахстанцы.

– В одном из случаев в 2023 году между фондом и родителями ребенка, нуждающегося в лечении, был заключен договор. После сбора необходимой суммы фонд направляет на лечение родителей с ребенком в Минск Республики Беларусь без денег. Фонд под различными предлогами перевод денег не осуществил. В итоге ребенок не получил должного лечения, и родители оказались без помощи в другой стране, - сообщили в департаменте полиции региона.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование. В рамках расследования направлены международные поручения для проведения следственных действий. Подозреваемую задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий фонда обратится незамедлительно в полицию.