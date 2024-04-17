По данным АО «Атырауские тепловые сети», с 17 по 19 апреля будут проводиться плановые испытания магистральных и распределительных тепловых сетей на гидравлическую плотность и прочность. В эти дни подача горячей воды потребителям будет временно прекращена.

На предприятии попросили горожан попросили во время испытаний не приближаться к трубопроводам теплотрассы на расстояние ближе 10 метров во избежание несчастных случаев. В случае появление течей и разрывов в трубопроводах жителей Атырау просят немедленно сообщить по телефонам: 99-43-07, 99-43-98, 32-22-58.