Центр социальной поддержки для инвалидов «Тен коғам» работает с 9:00 до 19:00 без обеда и без выходных.

— Раньше работали без выходных, сейчас возможно поменяется что-то, так как дополнительно открыли ещё четыре пункта. Приём документов осуществляем в акимат и горсобес. Люди сдают документы на дом в двух экземплярах: техпаспорт, акт, справка о наличии счёта, удостоверения. Это должны сдавать собственники, если они не могут, то тогда через доверенность. Приходят только те, у кого уже подтопило дома или их уже эвакуировали. К нам приносят фотографии подтопленных домов, если их нет, то на место в любом случае после заявления выезжает комиссия. Есть те, кто получили уже 50 МРП. Им повторно приходить сюда не нужно, после вчерашнего постановления им просто дополнительно поступят 50 МРП, — рассказала специалист КГУ «Территориальный центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов отдела занятости и социальных программ» Маранна Абдешева.

По ее словам, в день они принимают по 250 человек, вчера приняли — 330 человек.

— Я с семи утра создаю список, так просят люди, чтобы было всё честно и по очереди. Потом отбираю по 10 человек, на первом этапе всю документацию у них проверяют юристы и если всё в порядке, то отправляем дальше на оформление в следующий кабинет. Если на руках только оригинал, делаем ксерокопию. Также здесь справки о наличии счёта. Я на улице помогаю скачать им эту справку в приложении. У кого телефоны не позволяют этого сделать, отправляю за справкой в Казпочту, — пояснила Маранна Абдешева.

Люди стоявшие в очереди отметили, что всё происходит очень организовано. Все документы проверяют, если чего-то не хватает объясняют, где их получить.

— Здесь очень грамотные сотрудники. Я пришла сдать документы. Наш дом ещё не затопило, но нас уже эвакуировали. Живём у родственников, — говорит жительница Уральска по имени Тамара.

Другой мужчина мужчина говорит, что никаких проблем с документами нет, а то что дают выплаты, уже хорошо.

— Наш домик на второй дачной полностью ушёл под воду. Понятно, что эта территория затапливаемая, но всё же, мы как пенсионеры вкладываем в эти дома всю душу, — отметил Евгений.

Заявления на компенсацию от паводка принимают по адресам:

1. Специализированный центр обслуживания населения сектор «АИК акимат», Жангир хана, 160;

2. Областной центр народного просвещения, Гагарина, 105/3;

3. Акимат посёлка Деркул, Даль, к38;

4. Центр карьеры города Уральск, Курмангазы, 173а;

5. Центр «Тен коғам», Ихсанова, 46/1.