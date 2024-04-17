В апреле 2023 года в Уральске открылся филиал центра ядерной медицины «MIG Qazaqstan». Здесь проводится лучевая терапия при различных злокачественных новообразованиях, таких как рак головного мозга, метастазы в головном мозге, легких, пищеводе, молочной железе, гинекологический рак, рак костей и многое другое.

Заведующий центром Александр Кузнецов говорит, что лечение и диагностика проводится на новейшем современном оборудовании линейном ускорителе, КТ- томографе при комфортных условиях.

– Сначала проводится консилиум, в котором участвуют заведующие отделениями хирургии, лучевой терапии и химиотерапии. Мы рассматриваем историю болезни пациента и все вместе подбираем ему необходимое лечение. Это зависит от стадии болезни, гистологии, локализации. Когда к нам на лучевую терапию поступает пациент, мы сначала проводим топометрическую подготовку, снимаются метки, данные передаются на специальный компьютер. На 3D формате изучается опухоль, далее врач лучевой терапевт готовит план лечения, а дальше медицинские физики делают расчет прохода луча. Другими словами, они должны рассчитывать, чтобы лучевая терапия не задела соседние органы, а как можно четко и метко уничтожали раковые клетки, - рассказал Александр Кузнецов.

Ежедневно в центре ядерной медицины лучевую терапию получают около 50 человек. Сама процедура проходит абсолютно безболезненна и совершенно безопасна для пациента. Длится она около 5-7 минут. Во время терапии проводится КТ-диагностика для того, чтобы наблюдать динамику лечения и иметь возможность корректировать план терапии. Курс лечения и количество сеансов подбирается индивидуально.

Попасть на лечение в центр ядерной медицины может пациент, состоящий да Д-учете в Онкодиспансере, после проведенного консилиума, лечение оказывается бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Прием пациентов ведут квалицированные специалисты.

Александр Кузнецов говорит, что появление такого центра в Уральске значительно облегчило жизнь для жителей региона. Ведь ранее за лучевой терапией им приходилось ехать в другие города Казахстана, что доставляло людям множество неудобств, особенно тяжелобольным пациентам. Сейчас такой необходимости нет. По словам врача-онколога, такое оборудование используется только в Шымкента и в Уральске.

Центр ядерной медицины находится по адресу: г. Уральск, улица Алматинская, 58 (во дворе Областного онкологического диспансера).

