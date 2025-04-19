Жительнице ЗКО пришлось через суд доказывать трудовой стаж

Женщине не засчитали стаж за тот период, когда она ухаживала за ребенком-инвалидом.

62-летняя жительница Акжайыкского района обратилась в суд с заявлением об установлении трудового стажа за время ухода за сыном-инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Из материалов дела следует, что у заявителя родился сын, который с рождения был признан инвалидом. Она подала документы для оформления пособия по инвалидности. Сын умер в 16-летнем возрасте.

В 2024 году женщина достигла пенсионного возраста и вышла на пенсию, но в счет трудового стажа не включили несколько лет, когда она не работала, ухаживая за сыном. Обращаясь в суд, женщина просила установить имеющий юридическое значение факт ухода за ребенком, ограниченного в возможностях с детства, без срока переосвидетельствования.

– При исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитывается время ухода за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, – сообщили в суде ЗКО.

Таким образом, заявление жительницы ЗКО удовлетворили.

Решение не вступило в законную силу.