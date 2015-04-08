Жителя Актобе, сфотографировавшегося верхом на памятнике, требуют привлечь к общественным работам

В одной из социальных сетей выложили фото актюбинца, сидящего верхом на памятнике, установленном напротив редакции городской газеты. Фото из социальной сети vk.com Такое «искусство» вызвало шквал возмущений среди интернет-пользователей. Местный блогер Динара БУКЕНБАЕВА настолько возмутилась неслыханной дерзостью парня, что даже написала заявление в полицию. Требует найти как того самого парня, так и автора этого снимка. А после привлечь их к ответственности. - Вообще наказывать надо так, чтобы они вышли на улицу, взяли в руки метлу и подметали тротуары. Сейчас эта фотография уже разлетелась по