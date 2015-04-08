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Социум

Жителя Актобе, сфотографировавшегося верхом на памятнике, требуют привлечь к общественным работам

В одной из социальных сетей выложили фото актюбинца, сидящего верхом на памятнике, установленном напротив редакции городской газеты. Фото из социальной сети vk.com Такое «искусство» вызвало шквал возмущений среди интернет-пользователей. Местный блогер Динара БУКЕНБАЕВА настолько возмутилась неслыханной дерзостью парня, что даже написала заявление в полицию. Требует найти как того самого парня, так и автора этого снимка. А после привлечь их к ответственности. - Вообще наказывать надо так, чтобы они вышли на улицу, взяли в руки метлу и подметали тротуары. Сейчас эта фотография уже разлетелась по
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Жителя Актобе, сфотографировавшегося верхом на памятнике, требуют привлечь к общественным работам
В одной из социальных сетей выложили фото актюбинца, сидящего верхом на памятнике, установленном напротив редакции городской газеты.
Фото из социальной сети vk.com
Фото из социальной сети vk.com
 Фото из социальной сети vk.com Такое «искусство» вызвало шквал возмущений среди интернет-пользователей. Местный блогер Динара БУКЕНБАЕВА настолько возмутилась неслыханной дерзостью парня, что даже написала заявление в полицию. Требует найти как того самого парня, так и автора этого снимка. А после привлечь их к ответственности. - Вообще наказывать надо так, чтобы они вышли на улицу, взяли в руки метлу и подметали тротуары. Сейчас эта фотография уже разлетелась по всему Интернету. Люди, наверное, думают, что все жители Актобе такие же невоспитанные. Нельзя такие вещи оставлять безнаказанными, - уверена жительница Актобе Динара БУКЕНБАЕВА.
памятник заявление

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