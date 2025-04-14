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Происшествия Социум

Жителя Уральска подозревают в зоофилии

В полицию обратилась жительница Уральска, которая сообщила, что стала свидетелем шокирующего инцидента.
Арайлым Усербаева
Жителя Уральска подозревают в зоофилии

В полицию обратилась жительница Уральска, которая сообщила, что стала свидетелем шокирующего инцидента. По её словам, мужчина совершал насильственные действия в отношении бездомной собаки.

Случай, по её словам, произошел в поселке Зачаганск. Женщине удалось заснять происходящее на видео, которое она передала сотрудникам полиции.

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В пресс-службе департамента полиции сообщили, что стражи порядка проверяют информацию. Им удалось установить личность мужчины. Им оказался 30-летний житель города, который состоит на учете. В настоящее время решается вопрос о направлении его на принудительное лечение. Стражи порядка подчеркнули, что мужчина официально признан недееспособным. 

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